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Голосуй и празднуй: в барнаульской школе анонс выборов вклеивают в дневник

, ИА "Амител"
Выборы подаются как школьное мероприятие

Фото: vk.com

В барнаульской гимназии № 27 ученикам вклеивают околоагитационные материалы о выборах губернатора Алтайского края. Об этом сообщает пользователь под ником "Быть Или" в социальной сети "ВКонтакте".

В листовках под названием "Голосуй и празднуй на своем участке 9 сентября" содержится небольшая информация о выборах, анонс конкурса фотографий с избирательных участков "#Мойголос22", перечисление продуктов, которые в день выборов можно купить на участке (это, кстати, выпечка, масло, колбасы, мёд), консультации юристов и медиков, а также культурно-развлекательная программа (выставка цветов, семейная викторина и концерт). Есть там упоминание о Дне города, который в этом году совмещен с выборами, но никакой информации о городских гуляньях нет.

Вот что пишет "Быть Или" (орфография и пунктуация автора сохранены):

"Сегодня в нашей школе расклеивали вот такие глянцевые бумажки в дневники. Я, естественно, вырвал её и сделал самолётик. Пару раз пульнул и после этого наша учительница (не буду ее анонить) Людмила Алексеевна, подозвала меня к себе. Посмотрела в дневник, ударила по пятой точке журналом (не больно, но обидно), а после повела к завучу. Там, как только я сказал слово "агитация", меня тут же прервали: "ЭТО ШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ". Во первых, в каком месте день города или выборы это — "школьное мероприятие"; а во вторых — если это не агитация, то зачем ставить сначала "голосуй" и только потом "празднуй". В общем, учительница вклеила этот мятый листок мне снова и сказала, чтобы мой отец позвонил ей. Благо отец у меня не ватник и просто усмехнулся после этой истории. Больше удивила реакция учителя который неистово начал орать из-за рекламки "школьного мероприятия".

В Избирательной комиссии Алтайского края порталу Amic.ru сообщили, что в самой листовке ничего противозаконного нет. Такое информирование допускается. Но материал изготовлен не Крайизбиркомом, вклеивание листовки в дневник — не их юрисдикция.

Впрочем, в законности такого материала сомневаться не приходится. Здесь нет призывов голосовать за определенного кандидата. Видимо, таким образом пытаются повысить явку на участке, но почему этим занимается школа?

Получить комментарий руководства школы не получилось. Заместитель директора, услышав вопрос, сразу же сказала обращаться именно к директору. Директор говорить по сотовому телефону отказался, даже не выслушав вопрос. На рабочем телефоне его застать не получалось два дня.

Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.09.2018 14:13
- гость -

И что?

0  0
6.09.2018 14:15
Ольга

Господи, уже не знают к чему придраться. Никого голосовать не заставляют .

0  0
6.09.2018 14:15
Алексей

Очень интересно стали проводиться выборы,целый праздник для граждан.
Даже конкурс с призами придумали,думаю большая часть населения посетит этот немаловажное мероприятие.

0  0
6.09.2018 14:17
Иван

По-моему листовка просто для ознакомления. Ничего плохого не вижу!!!

0  0
6.09.2018 14:18
Александа

Мне очень нравится эта идея,мой сынок учится в 9 классе и думаю деткам будет интересно почитать и высказать родителям свое мнение.

0  0
6.09.2018 14:18
Александа

Мне очень нравится эта идея,мой сынок учится в 9 классе и думаю деткам будет интересно почитать и высказать родителям свое мнение.

0  0
6.09.2018 14:20
Алексей

Очень интересно стали проводиться выборы,целый праздник для граждан.
Даже конкурс с призами придумали,думаю большая часть населения посетит этот немаловажное мероприятие.

0  0
6.09.2018 14:21
- гость -

Если это не агитация, значит реклама. А ненужной рекламе самое место в мусорке, а не в дневнике.

0  0
6.09.2018 14:22
- гость -

до 18 лет нет права на выборы...
зачем детям вклеивать?

0  0
6.09.2018 14:25
- гость -

зачем-да-почему
учителям приказали вклеить и все

0  0
6.09.2018 14:28
- гость -

7 коментариев восторженные ахи балбеса с пресс службы страдающего разделением личности

0  0
6.09.2018 14:32
- гость -

вы не единственная школа, где вклеили в дневник эту листовку.... и вы не единственные, кто ее вырвал из дневника!

0  0
6.09.2018 14:34
- гость -


Самойлова эмигрирует из России - вот проблема, а проголосуют у нас за кого надо !!!
У меня в голове одна мысль может тоже эмигрировать "за последний год у нас маразм в стране крепчает"

0  0
6.09.2018 14:37
Дима


7 коментариев восторженные ахи балбеса с пресс службы страдающего разделением личности
______________
Раздесятирение

0  0
6.09.2018 14:39
- гость -

Не всем вклеивали, нам просто вложили, ну выбросить не сложно.

0  0
6.09.2018 14:44
гость

Где профессионализм журналистов?

0  0
6.09.2018 14:46
- гость -

Иван,Александра,Алексей - в больнице тихи час, марш по палатам.

0  0
6.09.2018 14:46
гость

Обращение к родителям? Право родителей решать как поступить.

0  0
6.09.2018 14:54
- гость -

Прочитал материал и недоумеваю - редакция АМИК уже встала на откровенно антигосударственную платформу? Ну ладно малолетнее...пользователь, хотя есть вопросы и к его родителям. Лично я бы своего выпорол за такое "свободолюбие". Но российское СМИ в открытую практически призывает к бойкоту выборов. А как ещё расценивать попытку практически дискредитировать как избирком, так и администрацию школы за абсолютно законные информационные материалы. В последнее время в публикациях АМИК так и сквозит неприятие всего. что исходит от государства и, напротив, раздувание всей негативной информации, льющейся на Россию. Думается, пора принимать законы, позволяющие закрывать СМИ за подобную политику.

0  0
6.09.2018 14:56
гость

Уважаемые журналисты! Предстоящие выборы влияют на развитие края. Попробуйте объяснять на своих сайтах важность этого. А не ищите черную кошку в темной комнате. Тем более кошки в комнате нет.

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