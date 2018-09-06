В барнаульской гимназии № 27 ученикам вклеивают околоагитационные материалы о выборах губернатора Алтайского края. Об этом сообщает пользователь под ником "Быть Или" в социальной сети "ВКонтакте".

В листовках под названием "Голосуй и празднуй на своем участке 9 сентября" содержится небольшая информация о выборах, анонс конкурса фотографий с избирательных участков "#Мойголос22", перечисление продуктов, которые в день выборов можно купить на участке (это, кстати, выпечка, масло, колбасы, мёд), консультации юристов и медиков, а также культурно-развлекательная программа (выставка цветов, семейная викторина и концерт). Есть там упоминание о Дне города, который в этом году совмещен с выборами, но никакой информации о городских гуляньях нет.

Вот что пишет "Быть Или" (орфография и пунктуация автора сохранены):

"Сегодня в нашей школе расклеивали вот такие глянцевые бумажки в дневники. Я, естественно, вырвал её и сделал самолётик. Пару раз пульнул и после этого наша учительница (не буду ее анонить) Людмила Алексеевна, подозвала меня к себе. Посмотрела в дневник, ударила по пятой точке журналом (не больно, но обидно), а после повела к завучу. Там, как только я сказал слово "агитация", меня тут же прервали: "ЭТО ШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ". Во первых, в каком месте день города или выборы это — "школьное мероприятие"; а во вторых — если это не агитация, то зачем ставить сначала "голосуй" и только потом "празднуй". В общем, учительница вклеила этот мятый листок мне снова и сказала, чтобы мой отец позвонил ей. Благо отец у меня не ватник и просто усмехнулся после этой истории. Больше удивила реакция учителя который неистово начал орать из-за рекламки "школьного мероприятия".

В Избирательной комиссии Алтайского края порталу Amic.ru сообщили, что в самой листовке ничего противозаконного нет. Такое информирование допускается. Но материал изготовлен не Крайизбиркомом, вклеивание листовки в дневник — не их юрисдикция.

Впрочем, в законности такого материала сомневаться не приходится. Здесь нет призывов голосовать за определенного кандидата. Видимо, таким образом пытаются повысить явку на участке, но почему этим занимается школа?

Получить комментарий руководства школы не получилось. Заместитель директора, услышав вопрос, сразу же сказала обращаться именно к директору. Директор говорить по сотовому телефону отказался, даже не выслушав вопрос. На рабочем телефоне его застать не получалось два дня.