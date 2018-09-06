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Мошенники, расплачивающиеся купюрами "Банка приколов", продолжают обманывать жителей Бийска — в наукограде зафиксировано сразу несколько подобных фактов.
Как сообщили в МУ МВД России "Бийское", в оперативных сводках полиции значится 65-летняя бийчанка, пытавшаяся оплатить коммунальные услуги новыми двухсотрублёвыми купюрами, в числе которых оказались две копии из серии "Билет банка приколов".
Задержанная пенсионерка пояснила, что она даже не догадывалась о подделках.
Жертвой обмана также стал 73-летний житель наукограда, которому вернули долг в размере семи тысяч рублей тысячными "дублями".
"То, что купюры ненастоящие, обманутый пенсионер разглядел не сразу. Но, к счастью, молодую особу, которая рассчиталась с ним таким образом, мужчина не забыл. Ее имя он назвал полицейским, которые ведут разбирательство по данному факту", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Кроме того, в Бийске зафиксирован факт, когда злоумышленник рассчитался билетом "1000 дублей" за товар в одном из продуктовых магазинов.
Полицейские убедительно просят граждан быть внимательными и обращать внимание на купюры, попадающие им в руки.
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