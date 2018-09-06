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Депутат Рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий отдохнул в Крыму и выяснил у местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за воссоединение полуострова с Россией. Об этом политик рассказал в эфире канала NewsOne, передает "РИА Новости".

По словам депутата, во время отпуска в Крыму он общался со многими украинцами. "Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: "Какой возврат, вы что? Вот туда?" И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей — я могу руку на сердце положить. Поверьте, это не в том, что я так хочу или я так не хочу, так думают многие люди", — заявил политик, добавив, что на Украине нужно понять причину присоединения полуострова к РФ.

Балицкий напомнил, что после референдума в Крыму также остался ряд сотрудников правоохранительных органов и военных, которые тоже решили принять гражданство России.

"Почему из 600 СБУшников только 200 вернулись назад? Почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей, прокуроров [остались в Крыму]? Они что, все под пистолетом, что ли, пошли? Нет", — подчеркнул парламентарий.

Напомним, Крым стал частью РФ после референдума в 2014 году.