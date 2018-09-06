Фото: news-factor.ru
Жителя Горного Алтая подозревают в применении насилия в отношении представителя власти — преступление было совершено 3 сентября.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего жителя Чойского района.
В тот день, будучи пьяным, подозреваемый находился в селе Кызыл-Озек Майминского района. Препятствуя законной деятельности сотрудников МВД, молодой мужчина нанес удары одному из сотрудников полиции, причинив вред его здоровью.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Комментарии