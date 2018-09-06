Фото: Amic.ru

Студенты Алтайского государственного университета, которые были заселены в новое общежитие "Универ-сити" в конце августа, пожаловались на постоянные потопы из-за плохой сантехники и неправильно установленных душевых кабинок. Новый комплекс, открытый на улице Червонной за 500 миллионов рублей, является одним из самых современных общежитий в Сибири.

В распоряжении Amic.ru появились видео и фото того, как в туалете на кафельном полу образовалась большая лужа. Ее каждый час приходится вытирать тряпками. В некоторых комнатах с потолка течет вода. Отметим, что туалеты с душевыми установлены в каждой из комнат общежития. Как пояснили студенты, приславшие видео, после постоянных жалоб в администрацию общежития на протекающие душевые кабинки к ним пришел сантехник. Сейчас во многих комнатах "Универ-сити" вообще отключены холодная и горячая вода.

"Нам сказали, что до конца сентября мы не можем пользоваться душевыми", — пояснила студентка. По ее словам, также есть проблемы с ручками в комнатах, которые сломались едва ли не на второй день после заселения в общежитие. При этом студенты отмечают, что в комплексе организованы очень удобные столовые и зоны отдыха.

24 мая в центре Барнаула состоялось открытие нового студенческого жилого комплекса Алтайского государственного университета, получившего название "Универ-сити". Общая высота зданий комплекса – более 45 метров, общая площадь – 21,5 тыс. квадратных метров и в целом 30 этажей. Таким образом, "Универ-сити" стал самым высотным и самым большим студенческим жилым комплексом Сибирского федерального округа.

В одной секции размещено по три комнаты от 19 до 25 квадратных метров. Они рассчитаны на двух и четырех студентов. Также на каждом этаже для удобств учащихся будут открыты небольшие прачечные. В одном из корпусов заработает тренажерный зал. Строители позаботились о современных цифровых технологиях – в комнаты общежитий будет проведен высокоскоростной интернет и кабельное телевидение. Также есть специальные комнаты отдыха, где студенты могут учиться и просто проводить время. На каждом этаже стоят кухни с современными плитами.