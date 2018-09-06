Фото: rb7.ru
Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Барнауле и в целом в Алтайском крае в воскресенье, 9 сентября, когда региональный центр будет отмечать 288-летие, а жители края будут выбирать губернатора.
"На большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза", — говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.
Дневные температуры в крае составят +15...+20 градусов, в Барнауле будет +15...+17 градусов.
Напомним, что 9 сентября краевая столица будет отмечать 288-летие. Основные праздничные мероприятия начнутся только вечером. Главной площадкой празднования Дня города станет площадь Сахарова.
Также торжественные мероприятия пройдут и в районах краевой столицы.
Кроме того, 9 сентября состоятся выборы губернатора Алтайского края.
Комментарии
Ну был же раньше день города в Августе, за чем переносят на сентябрь, можно и на октябрь перенести чтобы никто точно не пришел
Боже ж вы мои, ну сколько можно нЫть, Ну не идите, не голосуйте, не празднуйте, ВЫ, НЫТИКИ, сами то от себя не устали?! Вы сами - люди - делаете свою жизнь, свой день, хватит ныть обвинять, презирать, завидовать и считать чужие деньги.
ИДИТЕ и заработайте СВОИ! не хотите голосовать - не идите и не голосуйте!
либо, голосуйте за СВОЕГО лидера.
В чем проблема, что день города перенесли?! погода переменчива и всегда может быть плохой и дождливой,
НУ естественно устраивать 2 мероприятия масштабных ДОРОЖЕ, чем ОДНО, Вы же первые бы начали СКулить, ЧТО ДЕНЬГИ РАСТРАЧИВАЮТСЯ ЗРЯ.
ПОЗИТИВНЕЕ смотрите на вещи и события, реально ВАС жаль((((( депрессняк так и прет
Сама природа против этой вакханалии.
6.09.2018 15:33
гость
Слава богу, ВЫ - не все общество
6.09.2018 15:55
Где ты вообще про голосование прочитал в комменте? Кто про что, а вшивый всё про баню.
Где ты вообще про голосование прочитал в комменте? Кто про что, а вшивый всё про баню.
Да там немного "осень" началась, вон сколько эмоций и капсов ))))))