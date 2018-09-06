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Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Барнауле и в целом в Алтайском крае в воскресенье, 9 сентября, когда региональный центр будет отмечать 288-летие, а жители края будут выбирать губернатора.

"На большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза", — говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.

Дневные температуры в крае составят +15...+20 градусов, в Барнауле будет +15...+17 градусов.

Напомним, что 9 сентября краевая столица будет отмечать 288-летие. Основные праздничные мероприятия начнутся только вечером. Главной площадкой празднования Дня города станет площадь Сахарова.

Также торжественные мероприятия пройдут и в районах краевой столицы.

Кроме того, 9 сентября состоятся выборы губернатора Алтайского края.