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По факту угроз в адрес бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой украинские правоохранители начали уголовное производство. Об этом рассказала сама Максакова, передает "РИА Новости".

Вдова убитого в Киеве Дениса Вороненкова сообщила, что неизвестный от имени "украинских патриотов" ночью поставил ей ультиматум, потребовав покинуть территорию Украины.

Максакова поблагодарила президента страны Петра Порошенко за "искреннее участие в ее судьбе" и предоставленную ей после убийства мужа охрану. Ответственность за сложившийся конфликт она возложила на спецслужбы РФ.

Ранее называющий себя журналистом, гражданским активистом и украинским патриотом Игорь Громов опубликовал в Facebook видео, где требует от Максаковой покинуть страну в течение трех суток. Он заявил, что в противном случае вдову Вороненкова ждет физическое устранение.

Агентство напоминает, что Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта прошлого года. В октябре Генпрокуратура Украины сообщила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства. В мае расследование закончилось.

По версии следствия, заказчиком выступил бывший гражданский супруг Максаковой Владимир Тюрин, а организаторами и исполнителями — пятеро украинцев. Сам Тюрин заявил, что к преступлению непричастен, и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков покинул РФ с женой в 2016 году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он заявлял, что это вызвано политическими соображениями, но в Следственном комитете считают, что экс-депутат пытался скрыться от следствия. Его заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.