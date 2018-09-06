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Водителей предупреждают о трехчасовом закрытии автодороги "Полковниково — трасса Р-256 — ЗАТО Сибирский" под Барнаулом вечером 6 сентября — ночью 7 сентября.

В краевой Госавтоинспекции отмечают, что в связи с проведением военных учений движение здесь будет ограничено с 23:00 до 02:00. Ранее сообщалось об ограничении движения в период с 16:40 до 19:40, однако в итоге время проведения учений изменилось.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.