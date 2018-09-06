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Специалисты Россельхознадзора вместе с пограничниками не позволили ввезти в Алтайский край 69,74 тонны подкарантинной продукции из Казахстана.

"Граждане Республики Казахстан ввозили автотранспортом подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска без фитосанитарного сертификата, с недействительными фитосанитарными сертификатами, а также без маркировки на упаковочных и крепежных материалах", — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

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В результате на территорию Алтайского края из Казахстана не пропустили 60 тонн арбузов, 5,4 тонны дынь, а также 4,34 тонны овощей и фруктов.

Все партии продукции были возвращены в Казахстан.