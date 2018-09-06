Фото: ТНТ

Всероссийская акция "Попади на ТНТ" прошла 2 сентября в Барнауле возле Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина. Почетным гостем мероприятия стал театральный актер Константин Шелягин, известный по роли Иваныча в сериале "Универ".

Он прилетел в Барнаул всего на один день, в преддверии нового и финального сезона сериала "Универ", который стартовал на ТНТ 3 сентября.

Лига Студентов АлтГУ заранее подготовилась к приезду актера и прямо на площадке Константину Шелягину организовала настоящее посвящение в барнаульские студенты. Актер успешно ответил на вопросы и прошел задания, которые должен знать и уметь выполнять каждый барнаульский студент. За это ему торжественно вручили огромный студенческий билет в преддверии финального сезона самого студенческого сериала.

Кроме того, в течение всего дня актер много общался с поклонниками, делал фото и селфи, снимал видео вместе с барнаульскими блогерами.

Как отмечают на телеканале, за 9 часов площадку "Попади на ТНТ" посетили более 2000 человек. Не все желающие смогли сняться в эфирных роликах, а только первые 167 человек. Барнаульцы сразились в танцевальных баттлах, сыграли в гигантскую дженгу, делали фотосессии на знаменитых кубах ТНТ, посмотрели и поучаствовали в вело-триал-шоу и собрали уникальный пазл, который объединяет логотип ТНТ и самые знаковые места города.