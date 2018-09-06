Фото: akket.com

Минимальная стоимость новых iPhone линейки XS составит 799 евро. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Macerkorf и его источники в Apple.

Презентация новых iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone 9 пройдет 12 сентября. Но уже сейчас аналитики могут представить ценовой диапазон устройств.

Так, минимальная цена младшей модели iPhone (iPhone 9, точное название неизвестно) составит 799 евро, iPhone XS — 909 евро, iPhone XS Plus — 1149 евро. По данным издания, это стоимость базовых моделей с 64 ГБ памяти.

За смартфон с 256 ГБ памяти придется доплатить 170 евро. Предполагается, что Apple также презентует модель на 512 ГБ, но сумма доплаты за нее пока не уточняется.