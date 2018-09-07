Компания ТТК предлагает жителям Барнаула новый пакетный продукт "Тройная выгода", который позволяет удобно управлять всеми услугами связи и существенно сэкономить. При подключении услуги мобильной связи и "Цифрового телевидения" абоненты ТТК - как новые, так и действующие -получают возможность пользоваться "Домашним интернетом" по специальной выгодной цене.

Акционное предложение "Тройная выгода" для жителей Барнаула включает мобильную связь с безлимитным доступом к популярным социальным сетям, более 100 телевизионных каналов и "Домашний интернет" от 50 Мбит/с до максимальной скорости 100 Мбит/с. Стоимость пакета услуг – от 600 рублей в месяц. Оплата осуществляется через один счет, состояние которого удобно отслеживать в личном кабинете абонента.

Sim-карту мобильного оператора TTK Mobile уже сейчас могут приобрести жители Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. В пакетные тарифные планы входят бесплатные звонки внутри сети. Минуты расходуются из пакета на все номера и в поездках по России. Одним из преимуществ оператора является отсутствие дополнительной тарификации междугородних звонков и роуминга внутри страны. Трафик на популярные соцсети и мессенджеры не тарифицируется. Остатки по пакетам услуг по истечении месяца не сгорают и переходят на следующий оплаченный период. В тарифных планах не предусмотрено никаких скрытых платежей и платных подписок.

"Цифровое телевидение" от ТТК позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве. При подключении услуги можно приобрести в рассрочку и ТВ-приставку на выгодных условиях - всего 1 рубль в месяц в течение первого года.

Подробная информация об условиях акции доступна на сайте компании "ТрансТелеКом".