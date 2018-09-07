Жителей отдаленных районов города Барнаула 9 сентября будут доставлять к избирательным участкам бесплатно. Как сообщили в мэрии города, для этого будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта. Граждан будут бесплатно доставлять от населенных пунктов, отдаленных от помещений для голосования, до избирательных участков и обратно.

Всего будут работать 27 специальных автобусных маршрутов. В Ленинском районе — девять, в Центральном — восемь, в Железнодорожном и Индустриальном — по четыре, в Октябрьском – два. Чтобы жители города могли узнать свой автобус, на них будут размещены информационные таблички, указывающие соответствующие номера избирательных участков.

Время отправления и остановки специальных автобусов указаны в инфографике Amic.ru.

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