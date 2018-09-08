Ровно в 00.00 в субботу, 8 сентября в Алтайском крае наступил так называемый день тишины перед выборами губернатора региона. В этот день запрещена любая агитация.

Этот день дается избирателям для спокойного обдумывания своего выбора — за кого голосовать. Агитация будет запрещена и в день выборов, 9 сентября 2018 года.

Так что в субботу и воскресенье не будет никакой агитации в СМИ, от штабов, в почтовых ящиках. Запрещена раздача листовок, газет в поддержку кого-либо из кандидатов, нельзя проводить встречи с избирателями.

Если вас кто-то будет агитировать за конкретного кандидата, звоните на "горячую линию" Избирательной комиссии Алтайского края по телефону 8-385-2-36-30-62.

Но просто информирование о выборах в СМИ, призывы идти на выборы, разъяснение законодательства разрешено. Кроме того, в СМИ разрешено публиковать информацию о партии или кандидате, не являющуюся агитационной.

Напомним, что в бюллетене для голосования будет четыре кандидата: Андрей Крылов ("Партия Роста"), Владимир Семёнов (ЛДПР), Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), Виктор Томенко ("Единая Россия"). Проголосовать можно только за одного кандидата. Выборы состоятся в воскресенье, 9 сентября.