Фото: lifehack.org

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) в конце августа предупредила, что 11 октября намерена провести первую в истории смену криптографических ключей, защищающих систему доменных имен интернета. В результате "небольшой процент интернет-пользователей" может испытать сложности при открытии сайтов, передает РБК.

По словам главы по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александры Куликовой, 11 октября — это предварительная дата. Точное время смены ключей определят на заседании правления корпорации 12 сентября.

Криптографические ключи появились в 2010 году. Они применяются в расширении DNSSEC и обеспечивают безопасность и целостность системы интернет-адресации. ICANN обещала менять ключи каждые пять лет. То есть впервые ключи должны были сменить в 2015 году, но смену откладывали из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров.

По словам Куликовой, в прошлом году примерно у 750 миллионов человек (четверть пользователей интернета) доступ в интернет так или иначе зависел от операторов, которые используют расширение DNSSEC. Они потенциально могут столкнуться с проблемами при смене ключей шифрования.

Российские провайдеры, включая "Ростелеком", "Вымпелком", МТС и "МегаФон", в разговоре с изданием заявили, что не ждут проблем в своих сетях.