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Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает жителей региона об ухудшении погоды в ближайшие дни.

"По информации синоптиков, в Алтайском крае в ближайшие два дня ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами от 16 до 18 метров в секунду. Подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам", — отмечают в экстренном ведомстве.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при неблагоприятных метеоусловиях.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101.