Фото: w-dog.ru
Министерство просвещения России поощрит 20 педагогов Алтайского края выплатами в размере по 200 000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В списке лучших учителей нашего края оказались:
- Надежда Галахова, Первомайская средняя общеобразовательная школа Бийского района;
- Иван Гребенкин, гимназия №74 Барнаула;
- Ольга Жуган, Коротоякская средняя общеобразовательная школа Хабарского района;
- Людмила Жукова, Шипуновская средняя общеобразовательная школа №2;
- Ирина Каморная, Заринская средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов;
- Елена Кобзева, барнаульская гимназия №40 имени Народного учителя СССР Руфины Овсиевской;
- Светлана Колесникова, Целинная средняя общеобразовательная школа №2;
- Любовь Костюкевич, средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Сибирский;
- Татьяна Логовских, Шарчинская средняя общеобразовательная школа Тюменцевского района;
- Татьяна Нетбайло, барнаульский лицей №129 имени Сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии;
- Дмитрий Осташов, Новодраченинская средняя общеобразовательная школа Заринского района;
- Анна Попова, средняя общеобразовательная школа №10 Новоалтайска;
- Ирина Пьянзина, Тальменская средняя общеобразовательная школа №3;
- Елена Талдыкина, средняя общеобразовательная школа №117 Барнаула;
- Елена Титова, средняя общеобразовательная школа №8 Бийска;
- Лилия Тюнина, лицей №17 Славгорода;
- Лариса Холодкова, Харитоновская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района;
- Анна Черкашина, гимназия №2 Бийска;
- Светлана Щеблыкина, Петропавловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Даниила Жукова;
- Михаил Ягунов, Волчно-Бурлинская средняя общеобразовательная школа.
Выплаты им перечислит напрямую Министерство просвещения России. Торжественная церемония награждения победителей состоится в День учителя.
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