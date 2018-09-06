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Министерство просвещения России поощрит 20 педагогов Алтайского края выплатами в размере по 200 000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В списке лучших учителей нашего края оказались:

Надежда Галахова, Первомайская средняя общеобразовательная школа Бийского района;

Иван Гребенкин, гимназия №74 Барнаула;

Ольга Жуган, Коротоякская средняя общеобразовательная школа Хабарского района;

Людмила Жукова, Шипуновская средняя общеобразовательная школа №2;

Ирина Каморная, Заринская средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов;

Елена Кобзева, барнаульская гимназия №40 имени Народного учителя СССР Руфины Овсиевской;

Светлана Колесникова, Целинная средняя общеобразовательная школа №2;

Любовь Костюкевич, средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Сибирский;

Татьяна Логовских, Шарчинская средняя общеобразовательная школа Тюменцевского района;

Татьяна Нетбайло, барнаульский лицей №129 имени Сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии;

Дмитрий Осташов, Новодраченинская средняя общеобразовательная школа Заринского района;

Анна Попова, средняя общеобразовательная школа №10 Новоалтайска;

Ирина Пьянзина, Тальменская средняя общеобразовательная школа №3;

Елена Талдыкина, средняя общеобразовательная школа №117 Барнаула;

Елена Титова, средняя общеобразовательная школа №8 Бийска;

Лилия Тюнина, лицей №17 Славгорода;

Лариса Холодкова, Харитоновская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района;

Анна Черкашина, гимназия №2 Бийска;

Светлана Щеблыкина, Петропавловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Даниила Жукова;

Михаил Ягунов, Волчно-Бурлинская средняя общеобразовательная школа.

Выплаты им перечислит напрямую Министерство просвещения России. Торжественная церемония награждения победителей состоится в День учителя.