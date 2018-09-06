Фото: сайт Барнаула

Глава Барнаула Сергей Дугин в четверг, 6 сентября, принял участие в приемке улицы Антона Петрова, отремонтированной по программе "БКД". Во время беседы с несколькими жителями данного микрорайона города он рассказал, почему власти решили провести День города в Единый день голосования 9 сентября. По его словам, в мэрии решили вспомнить советские времена с концертами на избирательных участках и угощением.

Барнаульский градоначальник, подойдя к группе из нескольких женщин, поинтересовался, как они следили за ремонтом улицы Антона Петрова и не возникло ли временных трудностей из-за масштабных работ.

- А у нас разве был выбор? - пошутила председатель ТОС Матросовского микрорайона Нина Черненко.

- Ну как же? А выборы 9 сентября? — поинтересовался Сергей Дугин у жительниц микрорайона.

- Выбор один у нас.

- Раз в год можно сходить, — продолжил глава города.

- Немножко время неудачное для голосования, конечно, — пожаловались ему женщины.

- Сентябрь — он всегда такой. На предыдущих выборах в марте было более комфортно голосовать.

- Зато мы рады, что совместили это с праздником, — ответили Дугину.

- Мы вспоминаем былые советские времена с музыкой, пирогами. Мы всегда в День города запрещали торговлю алкоголем, а в этом решили этого не делать. На два часа смысла нет запрещать продажу, — пояснил градоначальник.

- И правильно, — моментально ответили ему жительницы краевой столицы.

Как ранее писал Amic.ru, из-за выборов губернатора Алтайского края все праздничные мероприятия начнутся за час до закрытия избирательных участков — в 19.00. До этого все артисты будут петь, танцевать и создавать веселое настроение в местах голосования.

В 19.00 на площади Сахарова начнется молодежная программа, конкурс "Мисс Барнаул". В 19.30 на главной площади краевой столицы начнется очередной международный турнир по боксу "Великий бой на Великом Алтае". После завершения турнира в 22.30 зрителей ждет большой праздничный салют. Таким образом, впервые за долгие годы день рождения Барнаула обойдется без приглашенной эстрадной звезды.

Кроме того, впервые за долгие годы в День города будут продавать алкогольную продукцию. Это связано во многом с тем, что основные праздничные мероприятия стартуют в 19:00, а в 21:00 начнет действовать законодательно закрепленный запрет на реализацию спиртного. На два часа ограничивать продажу в городской мэрии посчитали нецелесообразным.