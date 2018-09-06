Фото: сайт Барнаула
Глава Барнаула Сергей Дугин в четверг, 6 сентября, принял участие в приемке улицы Антона Петрова, отремонтированной по программе "БКД". Во время беседы с несколькими жителями данного микрорайона города он рассказал, почему власти решили провести День города в Единый день голосования 9 сентября. По его словам, в мэрии решили вспомнить советские времена с концертами на избирательных участках и угощением.
Барнаульский градоначальник, подойдя к группе из нескольких женщин, поинтересовался, как они следили за ремонтом улицы Антона Петрова и не возникло ли временных трудностей из-за масштабных работ.
- А у нас разве был выбор? - пошутила председатель ТОС Матросовского микрорайона Нина Черненко.
- Ну как же? А выборы 9 сентября? — поинтересовался Сергей Дугин у жительниц микрорайона.
- Выбор один у нас.
- Раз в год можно сходить, — продолжил глава города.
- Немножко время неудачное для голосования, конечно, — пожаловались ему женщины.
- Сентябрь — он всегда такой. На предыдущих выборах в марте было более комфортно голосовать.
- Зато мы рады, что совместили это с праздником, — ответили Дугину.
- Мы вспоминаем былые советские времена с музыкой, пирогами. Мы всегда в День города запрещали торговлю алкоголем, а в этом решили этого не делать. На два часа смысла нет запрещать продажу, — пояснил градоначальник.
- И правильно, — моментально ответили ему жительницы краевой столицы.
Как ранее писал Amic.ru, из-за выборов губернатора Алтайского края все праздничные мероприятия начнутся за час до закрытия избирательных участков — в 19.00. До этого все артисты будут петь, танцевать и создавать веселое настроение в местах голосования.
В 19.00 на площади Сахарова начнется молодежная программа, конкурс "Мисс Барнаул". В 19.30 на главной площади краевой столицы начнется очередной международный турнир по боксу "Великий бой на Великом Алтае". После завершения турнира в 22.30 зрителей ждет большой праздничный салют. Таким образом, впервые за долгие годы день рождения Барнаула обойдется без приглашенной эстрадной звезды.
Кроме того, впервые за долгие годы в День города будут продавать алкогольную продукцию. Это связано во многом с тем, что основные праздничные мероприятия стартуют в 19:00, а в 21:00 начнет действовать законодательно закрепленный запрет на реализацию спиртного. На два часа ограничивать продажу в городской мэрии посчитали нецелесообразным.
Комментарии
Всё правильно!
Лично мне нравится,что два важных мероприятия проходят в один день,два праздника на этих выходных не помешают людям)))
Тем более будет проходить много разных конкурсов и один из главных-мой голос22
Многим так проще и на выборы сходить и погулять по городу
А мы с женой в первый раз пойдем голосовать. Выиграем новый автомобиль. А потом в 19-00 вы все знаете куда приходить и что запланировано.
Всей семьей сначала сходим на выборы,поучавствуем в конкусе от Катунь24,а потом продолжим свой день разными развлечениями на дне города.
Думаю будет яркий и насыщенный денек!
боты активизировались. Хватит лизать уже
Не, ну ты, конечно, это здорово понапридумывал, АннаЮляДмитрийКонстантин.
Вот только люди предполагают, а боги располагают.
Не, я не угрожаю. Но!
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает!
Анна, Дмитрий, Юлия, Константин, а ну кыш по палатам, сейчас обход будет
Амик, откуда такие поклонники взялись??
Подсадные утки прямо