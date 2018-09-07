В ноябре 2018-го в рубцовском филиале "Алтайского вагоностроения" начнут применять кислород при выплавке стали. Эта технология позволит уменьшить время выплавки примерно на 15 минут, что даст предприятию дополнительные 350 тонн металла в месяц, заявил Юрий Кайро, директор рубцовского филиала "Алтайвагона".

"У нас существует проблема — мы бы хотели увеличить выпуск литья, но мы уперлись в нехватку металла. Существует такая технология: применение кислорода при выплавке стали, которая позволяет уменьшить время на выплавку стали минут на 15. Нам этого вполне хватит. Мы закупили кислородную станцию, она придет в ноябре. Все коммуникации готовы, мы подключаем и начинаем применять на производстве. Это даст нам дополнительные 300-350 тонн в месяц. Это где-то 4 тыс. тонн в год", — рассказал порталу Amic.ru Юрий Кайро.

Стоимость станции — 36 млн рублей. Всего сумма инвестиций вместе с монтажом оборудования составила около 40 млн рублей. По словам директора филиала, проект окупится примерно за три месяца.

Основная задача рубцовского филиала — поставка комплектующих для изготовления грузовых вагонов на головном предприятии, расположенном в Новоалтайске. Это одно из крупнейших сталелитейных предприятий России. Производственная мощность – до 65 тысяч тонн литья в год. Это более 50 позиций отливок, включая мелкое, среднее и крупное литье.