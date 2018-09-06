Молодежный фестиваль спорта "Вне зала" пройдет 7 сентября 2018 года. Мероприятие начнется в 15.00 на улице Мало-Тобольской.

Студенческая молодежь вузов Алтайского края, Республики Алтай, Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального университета, Кемеровского государственного сельскохозяйственного института, команды школьников Барнаула примут участие в молодежном фестивале спорта – всего более 300 человек. Организаторы - Алтайский государственный технический университет - приглашают принять участие в мероприятии всех желающих.

На фестивале будут работать площадки с командными видами спорта: стритбол и лазертаг, для любителей бампербола, воркаута (соревнования на спортивных уличных снарядах), снукбола и силового экстрима. Самые маленькие участники фестиваля смогут продемонстрировать свои возможности на детской игровой площадке. Кроме того, для участников фестиваля будет организована полевая кухня.

Победители и участники будут награждены дипломами и подарками.

Партнерами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство науки и высшего образования РФ, администрация города Барнаула, АКЗС, министерство образования и науки Алтайского края, управление спорта и молодежной политики Алтайского края, Барнаульская городская Дума, АРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ "ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ", Молодежный парламент Алтайского края, Молодежный парламент города Барнаула, спортивные федерации, предприятия и организации.

Фестиваль организован в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования 2018 года и пройдет во время межвузовского праздника #СТУДБИЛЕТ22.