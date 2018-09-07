Жириновский приедет на Алтай в случае второго тура выборов губернатора

Бессменный лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский приедет в Алтайский край, если выборы губернатора региона выйдут во второй тур. Об этом сообщила глава реготделения партии Евгения Боровикова.

"ЛДПР рассчитывает на второй тур на выборах губернатора. Если такое произойдет, то поддержать нашего кандидата в регион приедет наш лидер Владимир Жириновский", — рассказала она.

Евгения Боровикова уточнила, что федеральное руководство готово оказать всестороннюю поддержку кандидату от партии Владимиру Семёнову, если тот пройдет во второй тур. О таких планах на кампанию ранее сообщал и сам Семёнов.

Напомним, в выборах губернатора Алтайского края принимают участие четыре кандидата: Виктор Томенко ("Единая Россия"), Владимир Семёнов (ЛДПР), Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), Андрей Крылов ("Партия Роста").