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Жириновский приедет на Алтай в случае второго тура выборов губернатора

, ИА "Амител"
Лидер ЛДПР готов поддержать кандидата от партии

Бессменный лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский приедет в Алтайский край, если выборы губернатора региона выйдут во второй тур. Об этом сообщила глава реготделения партии Евгения Боровикова.

"ЛДПР рассчитывает на второй тур на выборах губернатора. Если такое произойдет, то поддержать нашего кандидата в регион приедет наш лидер Владимир Жириновский", — рассказала она.

Евгения Боровикова уточнила, что федеральное руководство готово оказать всестороннюю поддержку кандидату от партии Владимиру Семёнову, если тот пройдет во второй тур. О таких планах на кампанию ранее сообщал и сам Семёнов.

Напомним, в выборах губернатора Алтайского края принимают участие четыре кандидата: Виктор Томенко ("Единая Россия"), Владимир Семёнов (ЛДПР), Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), Андрей Крылов ("Партия Роста").

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Комментарии

7.09.2018 07:45
- гость -

Второй тур?))) Это полный бред)))

0  0
7.09.2018 07:46
Иван

То есть они сразу понимают,что проиграют и хотят сделать второй тур? В надежде на что? Семёнов самый худший кандидат, которого могли они выдвинуть.

0  0
7.09.2018 07:46
Алексей

Второй тур?
Господи,это же смешно,зачем устраивать эту чепуху,если народ уже решил,кто станет нашим лидером,остались формальности)

0  0
7.09.2018 07:48
Катя

Боровикова живёт в своем странном и непонятном мирке..

0  0
7.09.2018 07:49
Костя

А Жириновский чем поможет? Запугает наш народ или голоса купит?

0  0
7.09.2018 07:49
Morena

Когда это народ решил? Или вы хотели сказать "ЗА народ решили?"

0  0
7.09.2018 07:49
Александр

Никогда не понимал,когда люди ничего не делают ,а в самый последний момент готовы из кожи вон лезть,чтобы не опозорить себя.Семенов уже не оправдал никаких надежд,пора смириться.

0  0
7.09.2018 07:50
- гость -

Где Семеновские тролли? Почему не поют ему дифирамбы?

0  0
7.09.2018 07:51
Morene

Адекватно надо понимать, что лучше Томенко кандидата нет.

0  0
7.09.2018 07:51
Ольга

Вчера на работе поступила установка голосовать за Семенова либо уволят с работы.. и сказали принести фотоотчёт..

0  0
7.09.2018 07:52
Петр

А в конечном итоге,Жириновский вместе е со своей партией будет орать,что все подстроенно и у них изначально не было шансов.
Шансы были у каждого,но показывал себя только Томенко.

0  0
7.09.2018 07:53
Бийчанин

Смешно.

0  0
7.09.2018 07:54
- гость -

А чего Семёнов этим летом для народа сделал? Или его автомобиль-это подарок народу ?

0  0
7.09.2018 07:55
Геннадий

Семёнов, сними свою кандидатуру, не позорься!

0  0
7.09.2018 07:55
Екатерина

Что творится в стране..Мой сын в армии,заставили голосовать за Семенова,отказался-получил наряд.

0  0
7.09.2018 08:05
- гость -

Семёнов лучший кондитат из всех имеющихся!!! Голосуй за Семенова, Крылова, кто там ещё?.. Короче, лучше не будет при любом раскладе...

0  0
7.09.2018 08:11
- гость -

Смешно читать. Томенко вам даже рабочих мест не обещал. Финансирование центра при нем , ну что оно даст??? Развитие туризма? Если только билет Москва—Барнаул снизится на летний период до 12тыс.. но у нас бензин дорожает, топливо дорожает, перевозки дорожают...

0  0
7.09.2018 08:12
- гость -

Катерина, вы врушка побирушка.

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