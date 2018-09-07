Жириновский приедет на Алтай в случае второго тура выборов губернатора

Бессменный лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский приедет в Алтайский край, если выборы губернатора региона выйдут во второй тур. Об этом сообщила глава реготделения партии Евгения Боровикова.
"ЛДПР рассчитывает на второй тур на выборах губернатора. Если такое произойдет, то поддержать нашего кандидата в регион приедет наш лидер Владимир Жириновский", — рассказала она.
Евгения Боровикова уточнила, что федеральное руководство готово оказать всестороннюю поддержку кандидату от партии Владимиру Семёнову, если тот пройдет во второй тур. О таких планах на кампанию ранее сообщал и сам Семёнов.
Напомним, в выборах губернатора Алтайского края принимают участие четыре кандидата: Виктор Томенко ("Единая Россия"), Владимир Семёнов (ЛДПР), Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), Андрей Крылов ("Партия Роста").
Комментарии
Второй тур?))) Это полный бред)))
То есть они сразу понимают,что проиграют и хотят сделать второй тур? В надежде на что? Семёнов самый худший кандидат, которого могли они выдвинуть.
Второй тур?
Господи,это же смешно,зачем устраивать эту чепуху,если народ уже решил,кто станет нашим лидером,остались формальности)
Боровикова живёт в своем странном и непонятном мирке..
А Жириновский чем поможет? Запугает наш народ или голоса купит?
Когда это народ решил? Или вы хотели сказать "ЗА народ решили?"
Никогда не понимал,когда люди ничего не делают ,а в самый последний момент готовы из кожи вон лезть,чтобы не опозорить себя.Семенов уже не оправдал никаких надежд,пора смириться.
Где Семеновские тролли? Почему не поют ему дифирамбы?
Адекватно надо понимать, что лучше Томенко кандидата нет.
Вчера на работе поступила установка голосовать за Семенова либо уволят с работы.. и сказали принести фотоотчёт..
А в конечном итоге,Жириновский вместе е со своей партией будет орать,что все подстроенно и у них изначально не было шансов.
Шансы были у каждого,но показывал себя только Томенко.
Смешно.
А чего Семёнов этим летом для народа сделал? Или его автомобиль-это подарок народу ?
Семёнов, сними свою кандидатуру, не позорься!
Что творится в стране..Мой сын в армии,заставили голосовать за Семенова,отказался-получил наряд.
Семёнов лучший кондитат из всех имеющихся!!! Голосуй за Семенова, Крылова, кто там ещё?.. Короче, лучше не будет при любом раскладе...
Смешно читать. Томенко вам даже рабочих мест не обещал. Финансирование центра при нем , ну что оно даст??? Развитие туризма? Если только билет Москва—Барнаул снизится на летний период до 12тыс.. но у нас бензин дорожает, топливо дорожает, перевозки дорожают...
Катерина, вы врушка побирушка.