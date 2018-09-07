Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Дожди и грозы возвращаются в Алтайский край 7 сентября после нескольких солнечных дней.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, осадки в пятницу прогнозируются в первую очередь в западных районах края.

Дневные температуры в регионе составят +23...+28 градусов, местами в западных районах +18…+23 градуса. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением в отдельных районах до 11-16 метров.

В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице будет +23...+25 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду.