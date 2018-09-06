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"АвтоВАЗ" анонсировал старт производства Lada 4×4 2019 модельного года. Об этом пишет RT, ссылаясь на "Российскую газету" и пресс-службу российской компании.

По данным "Российской газеты", новая модель получила ряд стилевых изменений. В частности, у автомобиля появилась новая комбинация приборов, в основу ее дизайна положен контраст черного и оранжевого цветов.

Сообщается, что пятидверная версия внедорожника получила комплектацию Black Edition, стоимость которой составляет 599 тысяч рублей.

В этой комплектации доступны кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенная виброизоляция. Кузов машины окрашивается чёрной эмалью "Пантера", литые колесные диски также чёрного цвета.