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На Алтае задержан экс-полисмен из Новосибирска за попытку получить взятку

, ИА "Амител"
Бывший страж порядка обещал предпринимателю из Барнаула решить вопрос о прекращении проверок его деятельности

Фото: youtube.com

Алтайские следователи предъявили обвинение 34-летнему экс-оперуполномоченному отдела полиции ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску. Мужчину подозревают в покушении на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в июне текущего года новосибирский полицейский, проходивший службу в правоохранительных органах Алтайского края, узнал, что в отношении барнаульца проводятся оперативно-розыскные мероприятия на предмет осуществления им незаконного предпринимательства. Используя свое служебное положение, страж порядка предложил жителю Барнаула передать ему 300 тысяч рублей якобы за решение вопроса с алтайскими оперативниками о прекращении проверки.

На самом деле обвиняемый не собирался никому передавать деньги, а хотел распорядиться ими по своему усмотрению. Однако получить взятку полицейский не смог, поскольку при передаче части требуемой суммы его задержали оперативники УФСБ РФ по Алтайскому краю.

После того, как обвиняемый был задержан, его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В данный момент он заключен под стражу. Следствие ведет сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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