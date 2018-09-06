Жители Алтайского края уже несколько месяцев не могут приобрести сжиженный углеводородный газ из-за ремонта на заводах-поставщиках СУГ и чемпионата мира по футболу. Как стало известно Amic.ru, на газозаправочных станциях в Сибири, Крыму и Поволжье возник серьезный дефицит газомоторного топлива, связанный с недостатком поставок сжиженного углеводородного газа. Власти ряда субъектов РФ признают проблему, связывая ее с проведением ремонта на заводах-поставщиках.

Уже несколько месяцев жители не могут приобрести баллонный газ. Ситуация находится на личном контроле у министра энергетики РФ Александра Новака, который обсуждал ее на встрече с врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко. Как сообщили в пресс-службе правительства, после 15 сентября планируется поставка в регион 500 тонн сжиженного газа. В дальнейшем газоснабжение населения края бытовым баллонным газом будет нормализовано.

"В рамках достигнутых договоренностей в Москве также прошли переговоры с руководством нефтегазовых компаний по вопросу поставок в край топлива для бытовых нужд населения.

Напомним, что в отдельных районах региона возникли перебои с поставками сжиженного углеводородного газа. Это связано с проведением ремонтов на заводах-поставщиках СУГ", — сообщили в правительстве региона.

Как говорится на сайте организации "Алтайкрайгазсервис", которая отвечает за продажу газа на территории субъекта, причиной дефицита явилось нарушение обязательств по поставке газа основным поставщиком сжиженного газа — ОАО "Сургутнефтегаз". Сначала недопоставка возникла в связи с чемпионатом мира по футболу, который проходил в России летом 2018 года. Во время его проведения на территории страны была запрещена перевозка сжиженного газа. В июле Томский завод "СИБУРа" встал на ремонт. Завод Томского месторождения прекратил поставки. "Газпром Межрегионгаз" тоже ограничил поставки, потому что увеличил объемы экспорта.

Отраслевые эксперты отмечают, что подорожание связано с ростом мировых цен на СУГ, которые привели к скачку экспортного паритета. Ранее Российский топливный союз (РТС), объединяющий розничных трейдеров моторного топлива, обратился в Минэнерго и ФАС с просьбой принять меры по стабилизации биржевых цен.

Кроме того, ситуация повлияла на автобусное сообщение в Алтайском крае. Летом несколько перевозчиков, чьи автобусы ездят на этом виде газа, не смогли выйти на рейсы. Это было связано с ремонтом на единственной в Алтайском крае заправочной станции компании "Газпром газомоторное топливо". В Хакасии несколько автозаправочных станций вынуждены были приостановить работу из-за проблем с поставками топлива.

Как пояснил Amic.ru генеральный директор УК ГК "Газойл" Максим Короткоручкин, с февраля 2018 года цена на сжиженный газ в России выросла в среднем на 130-140%. На рынок влияет политика энергетических компаний. Топливо дорожает в связи с ростом экспортных цен и объемом поставок. Эксперт уверен, что многие компании предпочитают продавать газ на Запад, чем на внутреннем рынке. Если эту политику не изменить, перебои будут продолжаться.

По данным Росстата, розничные цены на газомоторное топливо за январь—август выросли на 31,8%, в том числе на 6,8% в августе. Повышение коснулось только пропан-бутановой смеси. При этом метан в основном используют автобусы, пропан-бутан — легкая коммерческая техника.