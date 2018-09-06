Фото: wallbox.ru

Власти Тайваня с четверга, 6 сентября, вводят для россиян режим безвизового въезда на остров. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на Bloomberg.

Уточняется, что безвизовый режим будет в тестовом режиме поддерживаться до 31 июля следующего года.

В соответствии с нововведениями граждане РФ смогут без виз въезжать на остров и находиться там до 14 дней.

Безвизовый режим распространяется на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках и посещения родных.

Для въезда на остров нужно иметь загранпаспорт, действие которого истекает не менее чем через полгода после планируемой поездки, обратный билет или билет в другую страну, а также бронь гостиницы.

Тайвань – остров в Тихом океане, в 150 км от восточного берега материковой части Китая. Тайвань контролируется частично признанной Китайской Республикой, также свои права на него заявляет КНР.