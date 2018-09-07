Сегодня, 7 сентября, Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул празднует день рождения. Радиостанция начала вещание на частоте 90,7 FM ровно год назад.

Сегодня ИСКАТЕЛЬ Барнаул на одной волне с теми, кто открыт приключениям, кто всегда стремится вперед, кого влекут непокоренные вершины и новые горизонты.

"Я считаю, Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул станет настоящим другом для любого открывателя новых маршрутов, будь то дальняя поездка или путешествие в пригород. Здесь звучат нестареющие хиты, которые известны практически каждому – это вечная классика. Хочу пожелать дальнейших успехов и преданных слушателей, ведь дух путешествий живет в каждом", — поздравил с днем рождения любимую радиостанцию известный велосипедист с многолетним стажем, организатор активных велотуров Игорь Рева.

"Известный советский альпинист Михаил Туркевич писал: "Чем выше и сложнее вершина, тем больше на ее склонах встречаешь друзей, в каком бы районе земного шара она ни находилась". Это вполне можно отнести и к путешествиям, ведь альпинизм всегда начинается с них.

Желаю слушателям Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул только надёжных друзей и неиссякаемого желания путешествовать. А радиостанции всегда оставаться маяком, который будет зажигать это желание в сердцах своих слушателей", — обратился к радиослушателям КМС по альпинизму, руководитель спортивного клуба альпинистов "Восхождение" Антон Лежнев.

Треть эфира наполнена развлекательно-познавательными программами о людях, путешествиях, увлекательных фактах, истории нашей страны и планеты. Слоган радиостанции – "Бороться и искать, найти и не сдаваться!".

"Дорогие "Искатели", пусть вашу жизнь наполняют хорошая музыка, географические свершения, открытия, спонтанные путешествия! Ведь все это вы дарите каждый день своим слушателям в своих эфирах", — поздравил Иван Крюков, руководитель клуба приключений "Русский Алтай", путешественник, Ironman.

На волне 90.7 FM захочется остаться тем, кто по-настоящему ценит музыку. Здесь "крутят" Deep Purple, "Аквариум", Окуджаву, The Rolling Stones, Высоцкого, Земфиру, "Сплин", Nirvana, "Мумий Тролль" и других исполнителей, которых редко услышишь на других радиостанциях.

Также с днем рождения Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул поздравил координатор по экспедиционным проектам Алтайского краевого отделения Русского географического общества Валентин Смирнов:

"Коллектив проекта "Чистые скалы — достояние Алтая" и экспедиционного центра при Алтайском краевом отделении Русского географического общества поздравляет Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул пусть с небольшой, но значимой датой. Мы надеемся, что самая географическая радиостанция еще долго будет радовать своих слушателей новыми открытиями и находками. С днем рождения, Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул!"