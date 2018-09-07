Сегодня, 7 сентября, Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул празднует день рождения. Радиостанция начала вещание на частоте 90,7 FM ровно год назад.
Сегодня ИСКАТЕЛЬ Барнаул на одной волне с теми, кто открыт приключениям, кто всегда стремится вперед, кого влекут непокоренные вершины и новые горизонты.
"Я считаю, Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул станет настоящим другом для любого открывателя новых маршрутов, будь то дальняя поездка или путешествие в пригород. Здесь звучат нестареющие хиты, которые известны практически каждому – это вечная классика. Хочу пожелать дальнейших успехов и преданных слушателей, ведь дух путешествий живет в каждом", — поздравил с днем рождения любимую радиостанцию известный велосипедист с многолетним стажем, организатор активных велотуров Игорь Рева.
"Известный советский альпинист Михаил Туркевич писал: "Чем выше и сложнее вершина, тем больше на ее склонах встречаешь друзей, в каком бы районе земного шара она ни находилась". Это вполне можно отнести и к путешествиям, ведь альпинизм всегда начинается с них.
Желаю слушателям Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул только надёжных друзей и неиссякаемого желания путешествовать. А радиостанции всегда оставаться маяком, который будет зажигать это желание в сердцах своих слушателей", — обратился к радиослушателям КМС по альпинизму, руководитель спортивного клуба альпинистов "Восхождение" Антон Лежнев.
Треть эфира наполнена развлекательно-познавательными программами о людях, путешествиях, увлекательных фактах, истории нашей страны и планеты. Слоган радиостанции – "Бороться и искать, найти и не сдаваться!".
"Дорогие "Искатели", пусть вашу жизнь наполняют хорошая музыка, географические свершения, открытия, спонтанные путешествия! Ведь все это вы дарите каждый день своим слушателям в своих эфирах", — поздравил Иван Крюков, руководитель клуба приключений "Русский Алтай", путешественник, Ironman.
На волне 90.7 FM захочется остаться тем, кто по-настоящему ценит музыку. Здесь "крутят" Deep Purple, "Аквариум", Окуджаву, The Rolling Stones, Высоцкого, Земфиру, "Сплин", Nirvana, "Мумий Тролль" и других исполнителей, которых редко услышишь на других радиостанциях.
Также с днем рождения Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул поздравил координатор по экспедиционным проектам Алтайского краевого отделения Русского географического общества Валентин Смирнов:
"Коллектив проекта "Чистые скалы — достояние Алтая" и экспедиционного центра при Алтайском краевом отделении Русского географического общества поздравляет Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул пусть с небольшой, но значимой датой. Мы надеемся, что самая географическая радиостанция еще долго будет радовать своих слушателей новыми открытиями и находками. С днем рождения, Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул!"
Комментарии
хорошая радиостанция.
Постоянно слушаю УКВ и FM с c cередины 1990х, про эту радиостанцию узнал только сейчас...
это была секретная радиостанция
Совсем недавно наткнулась на эту радиостанцию. Очень понравилась. Хорошая музыка, не попсятина всякая. Даже папу подсадила на эту волну)
Ура! С днем рождения, Искатель! Сегодня ехала с таксистом - у которого кнопка как раз на нем, обсудили какой хороший у нас музыкальный вкус)! Слушать всем!
Хорошая станция, слушаю иногда