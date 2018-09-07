Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по восстановлению "Старого базара". Сейчас тут ведётся активная реконструкция не только самого здания Центрального рынка, но и территории бывшей "палаточной части" рынка. Всё, что осталось от прошлой торговли, узким рядком ютится между строительными работами. Продавцы здесь не отчаиваются и продолжают каждый день раскладывать свой товар: от одежды до яблок с огорода.

"Пока никто не выгоняет, будем тут торговать", — рассказал Amic.ru продавец Константин. - Пообещали переместить нас в новые павильоны, которые тут построят, а пока будем тут".

Как ранее писал Amic.ru, обновленный "Старый базар" должен открыться в конце этого года. Администрация надеется, что новые коммерческие площади привлекут в туркластер больше горожан и пешеходная улица Мало-Тобольская примет завершенный вид.