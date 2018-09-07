Фото: avito.ru
Квартиру площадью 113 квадратных метров продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 9,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Квартира расположена на девятом этаже кирпичной высотки в благоустроенном жилом массиве. Высота потолков составляет три метра.
"Солидные соседи, современная инфраструктура. В квартире выполнен дорогой качественный ремонт по авторскому дизайнерскому проекту", — добавляет автор объявления.
Комментарии
Сколько процентов к реальной цене квартиры добавляют солидные соседи?
Кто нибудь знает зачем они все в квартирах колонны лепят? Это мягко говоря совсем не дворец
Гы... "Солидные соседи"... Из грязи - в князи...
"Дизайнерскую квартиру с солидными соседями продают в Барнауле"
а солидные соседи-то знают, что их продают?
дизайнерских соседей продают с солидной квартирой)))
чтобы потолок с солидными соседями на голову не рухнул.
Мне заверните, но без соседей, я за них платить не собираюсь