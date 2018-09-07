Фото: avito.ru

Квартиру площадью 113 квадратных метров продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 9,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Квартира расположена на девятом этаже кирпичной высотки в благоустроенном жилом массиве. Высота потолков составляет три метра.

"Солидные соседи, современная инфраструктура. В квартире выполнен дорогой качественный ремонт по авторскому дизайнерскому проекту", — добавляет автор объявления.