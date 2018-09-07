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Сибирский полпред обещал помочь в расширении дороги от Барнаула до Бийска

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Сергей Меняйло встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло провел встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом, на которой обсудили перспективу развития дорожной сети в округе. В частности, был рассмотрен ряд проблемных вопросов, включая ситуацию с акционерным обществом "Сибмост".

Предприятие ведёт работы на шести объектах в Новосибирской и Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях, Республике Хакасия. В Алтайском крае "Сибмост" занимается строительством моста через реку Чумыш в Тальменском районе. Объект должны были сдать в конце 2017 года, но теперь работы обещают завершить только в следующем году.

Строительство обхода Мариинска в Кемеровской области приостановлено в связи с процедурой расторжения контракта, инициированной заказчиком, в судебном порядке решается вопрос продолжения работ на Восточном обходе Новосибирска и Р-257 "Енисей" в Республике Хакасия.

Информацию о встрече с Романом Старовойтом сибирский полпред выложил на своей странице в социальной сети. В комментариях под постом с просьбой обратить внимание на аварийность на Чуйском тракте обратился бывший заместитель главы администрации города Бийска Андрей Нагайцев. По его словам, необходимо расширить участок от Барнаула до Бийска. Сергей Меняйло ответил, что займется изучением вопроса и обговорит данную инициативу с профильными министерствами.

С инициативой расширения Чуйского тракта до четырех полос неоднократно высказывался помощник президента страны Игорь Левитин во время своих визитов на Алтай. Цена вопроса — 25-30 миллиардов рублей. Учитывая разные инвестиционные проекты, для государства эта сумма небольшая. Однако для реализации проекта нужно лоббировать эту идею со стороны краевых властей в различных федеральных структурах, включая сибирское полпредство.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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