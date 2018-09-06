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Пенсии по старости проиндексируют с 1 января 2019 года на 7,05%. В 2020 году индексация составит 6,6%, а в 2021 — 6,3%, пишет "Российская газета", ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

В фонде пояснили, что расходы на выплату страховых пенсий на 2019-2021 годы определены с учетом пенсионной реформы. В частности, учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на тысячу рублей каждый год.

К 2024 году пенсии данной категории граждан должны вырасти до 20 тысяч рублей.

Социальные пенсии также хотят проиндексировать с 1 апреля по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Так, в следующем году индексация составит 2,4%, а среднегодовой размер социальной пенсии — 9215 рублей. В текущем году размер социальной пенсии составляет 9052 рубля.

Ранее в правительстве прошло заседание комиссии по бюджетным проектировкам, на котором рассматривались вопросы финансирования национальных проектов и изменений в пенсионном законодательстве. Отмечалось, что проект бюджета РФ на следующие три года правительство рассмотрит 20 сентября.