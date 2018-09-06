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В среду, 5 сентября, Железнодорожный суд Барнаула принял решение о восстановлении в должности незаконно уволенного декана юридического факультета Алтайского госуниверситета Натальи Карловой. Об этом пишет "Политсибру".

Уточняется, что с 6 сентября Карлова вернулась на работу и приступила к рабочим обязанностям.

"Исполнительный лист я забрала и пришла с ним на работу. Приказ о восстановлении меня на работе у меня на руках", — заявила она.

С вуза будет взыскана определенная сумма за время вынужденного прогула.

Издание подчеркивает, что в мае руководство университета расформировало юрфак, преобразовав его в Институт государства и права. И.о. директора структуры назначили экс-представителя губернатора в Законодательном собрании Антона Васильева. Как будет решаться эта ситуация, Карлова не знает.

"Я не знаю, как университет будет разбираться с этой ситуацией, мне трудно сказать. Но это не моя проблема, не я эту ситуацию создала. У меня срок контракта до 1 марта 2019 года. И до этого времени я буду занимать должность декана, если они не придумают другого повода", — подчеркнула декан.

Также она отметила, что университет имеет право обжаловать судебное решение, выразив уверенность, что вуз это и сделает. "Но моя позиция достаточно прочная и юридически обоснованная", — подчеркнула Карлова.

Напомним, ректор АлтГУ Сергей Землюков сделал Карловой дисциплинарное взыскание из-за жалобы профессора Виталия Сорокина, которого декан юрфака лишила премии, а также сильно урезала ему выплату стимулирующих средств. Для оспаривания выговора и восстановления в должности впоследствии Карлова подала иск к вузу 13 декабря прошлого года. В итоге она выиграла суд. Приказ ректора о дисциплинарном взыскании признали незаконным, и Карлова вернулась на работу на должность декана.

Позднее руководство вуза расформировало юрфак, преобразовав его в Институт государства и права. И.о. назначили Васильева, а Карлову сократили. Ей, как и полагается по закону, предложили новые должности на выбор: лаборант, техничка или уборщица. Декан, естественно, от предложенных альтернатив отказалась.