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По словам детского писателя Андрея Усачёва, представители киностудии предлагают литераторам написать книги и сценарии с известными персонажами советской классики. Речь идёт о десятках анимационных картин, пишет "Говорит Москва".

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Усачёв рассказал, что отверг такое предложение, а действия "Союзмультфильма" назвал воровством.

"В апреле этого года мне позвонили из издательства "Эгмонт" и предложили поучаствовать в создании сюжетов и книг по готовым персонажам. В частности, писать новые истории про Винни-Пуха. Я сразу ответил, что это такая, воровская история, и я в ней участия принимать не хочу. Сейчас, кстати, было 100 лет Борису Владимировичу Заходеру, с которым, я не могу сказать, что мы дружили, но тесно общались. И как это я возьму Винни-Пуха и буду продолжать делать какие-то новые истории?".

По словам Усачёва, писателям не ставят какие-либо рамки в использовании персонажей в спин-офф-произведениях.

"Оказывается, есть такое слово – новеллизация. Ты берёшь каких-нибудь персонажей из мультфильма, в данном случае – это Винни-Пух, и пишешь про них новые истории по сценарию, который закуплен "Союзмультфильмом". Другой вопрос, что "Союзмультфильм" не имеет права дальше что-то делать, кроме собственно мультфильма. Можно не только по готовым сценариям, а брать героев и делай, что хочешь. То есть у них есть право, как они считают, на персонажа "Кот Матроскин" или "Почтальон Печкин". Я беру и совершенно спокойно пишу "Новые приключения Кота Матроскина" и "Почтальон Печкин – депутат Думы". Они отдают те права, которые им никак не могут принадлежать".

По данным Андрея Усачёва, есть длинный и короткий списки мультфильмов, персонажей из которых "Союзмультфильм" предлагает использовать в новых произведениях. В коротком списке оказались такие картины: "Чебурашка", "Винни-Пух", "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Малыш и Карлсон", "Котёнок Гав", "Бременские музыканты", "Львёнок и Черепаха", "Попугай Кеша", "Маугли", "Вовка в Тридевятом царстве". В лонг-листе Усачёв обнаружил даже те мультфильмы, в которых он сам был автором сценария. Это "Приключения Котобоя", "Новые приключения Котобоя" и "Рыцарский роман".

"Рассылает предложения либо сам "Союзмультфильм" и их юридический отдел, либо при них какая-то фирма, через которую они продают то, что им не принадлежит. Это всё Слащёва (председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва – прим. ГМ). Я с Эдуардом Николаевичем (Успенским) разговаривал, когда он был жив, и была эта война. Я говорил: хотите, я подниму всю писательскую общественность и всех порядочных писателей призову, чтобы никто в этом не принимал участия, потому что это воровство? Ну как я напишу "Приключения Чебурашки на Луне"? Но тогда они какую-то мировую с Успенским подписали".

Усачёв добавил, что хотел бы обратиться с призывом ко всем авторам детской литературы не принимать участия в создании новых произведений с персонажами, ставшими популярными благодаря советским мультфильмам.

"Я всех остальных призываю: дорогие писатели, ведь с вами могут поступить точно так же. Ни в коем случае не берите чужих персонажей и не работайте с ними. Потому что это воровство на государственном уровне".

В апреле этого года киностудия "Союзмультфильм" выпустила первую серию продолжения мультфильма "Простоквашино". Автор оригинальной серии книг о Простоквашино Эдуард Успенский резко раскритиковал использование придуманных им персонажей в новом произведении и заявил о планах обратиться в суд. Летом киностудии и писателю удалось договориться и подписать контракт. 14 августа, через две недели после подписания соглашения с "Союзмультфильмом", Эдуард Успенский скончался от онкологического заболевания.