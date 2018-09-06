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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя ситуацию с рублем, рассказал анекдот про Леонида Брежнева.

"Да, есть текущая волатильность. Я не скажу, что рубль – одна из самых слабых валют, это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем — пятый из шести валют. Посмотрите на турецкую лиру, аргентинский песо, южноафриканский рэнд, бразильский реал, индийскую рупию, особенно последние недели", — цитирует ТАСС его выступление на Московском финансовом форуме. Министр подчеркнул, что в этих странах проблемы носят структурный характер.

При этом Орешкин отметил, что в ведомстве не видят долгосрочных причин для ослабления курса рубля.

"Был 2015 год, когда ситуация была гораздо более волатильной, только тогда был уровень 100 рублей за доллар. Я тогда сказал, что 100 рублей за доллар не будет. Если посмотрите на наш прогноз, который мы готовили в июне, сейчас мы его обновили. У нас прогноз по обменному курсу на период 2020 года и последующих годов практически не изменился, то есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того, чтобы произошло серьезное ослабление рубля", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос ведущей панельной дискуссии, ожидает ли министр ослабления обменного курса рубля до 80 рублей за доллар.

Вместе с тем глава Минэкономразвития отметил, что в ближайший год отток капитала из РФ будет больше, чем министерство предполагало ранее, но долгосрочные оценки МЭР не меняет, так как работает бюджетное правило, обеспечивающее стабильность в экономике независимо от цен на нефть, а также свою роль играет таргетирование инфляции Банком России и ее удержание на низком уровне.

"Это позволяет прогнозировать точную динамику курса на долгосрочную перспективу", — заключил Орешкин.

5 августа Минэкономразвития повысило прогноз по среднему курсу доллара в 2018 году до 61,6 рубля и до 63,9 рубля в 2019 году против 60,8 рубля и 63,2 рубля соответственно в предыдущем прогнозе. Средний курс американской валюты в 2020 году составит 63,8 рубля, в 2021 году — 64 рубля, в 2022 году — 64,7 рубля, в 2023 году — 66,3 рубля и 68 рублей — в 2024 году.