Фото: Metropolitan Police

Время, указанное на снимках подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, совпадает, так как съемка велась одновременно с двух разных камер в лондонском аэропорту Гэтвик. Такое заявление сделал представитель столичной полиции Лондона в ответ на просьбу "РИА Новости" прокомментировать наблюдения представителей властей РФ и СМИ о странности фотографий.

Агентство отмечает, что накануне, 5 сентября, Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей. Скотланд-ярд опубликовал фото подозреваемых в аэропорту Гэтвик.

О странностях в снимках заявила, в частности, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, на снимках запечатлен один и тот же коридор, а также совпадает время. Захарова заявила, что это "либо наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях".

Представитель Скотланд-Ярда заявил, что снимки двух подозреваемых в аэропорту были сняты с двух разных камер, которые находились в двух разных коридорах, в момент выхода пассажиров по прибытии с международных рейсов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств вины РФ. Российский МИД направил в Форин-офис порядка 60 дипломатических нот с требованием предоставить РФ доступ к расследованию, пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, однако власти Великобритании на них не отреагировали.

Британская прокуратура 5 сентября предъявила двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, включая покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер-министр Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и снимки подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование таких серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.