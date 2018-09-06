Фото: rutvet.ru

Семья Гуцериевых возглавила рейтинг самых богатых семей РФ по версии журнала Forbes. Об этом пишет ТАСС.

Издание отмечает, что группа "Сафмар" (бывшая БИН) в 2017 году лишилась своего банка (Бинбанк попал под санацию ЦБ), а клан Гуцериевых — одного из своих членов, Микаила Шишханова. "Место одного племянника занял другой — 31-летний Билан Ужахов, которому Гуцериев передал 10% акций "М.Видео" и назначил его гендиректором компании", — цитирует агентство текст сообщения.

Банк перешел в собственность государства, однако семья Гуцериевых все еще лидирует в списке Forbes, оценившем общее состояние Гуцериевых в 5,97 миллиарда долларов (в 2017 году журнал оценивал его в 9,91 миллиарда долларов).

На втором месте по-прежнему находится семья Ротенбергов с совокупным состоянием в 4,85 миллиарда долларов (4,2 миллиарда в 2017-м). "Бизнесу Ротенбергов по-прежнему мешают санкции, введенные против них после украинских событий 2014 года. По сравнению с прошлым годом совокупное состояние семьи выросло на 650 миллионов долларов, но все еще не достигло уровня четырехлетней давности (5,55 миллиарда)", — отмечает издание.

Замыкает тройку лидеров семья Валентина и Дениса Гапонцевых, которые вытеснили экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых (занимали третью строчку в 2017 году). Валентин Гапонцев — гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics, его сын Денис — частный инвестор. Совокупное состояние семьи оценивается в 3,14 миллиарда долларов.

Кроме этого, в перечень попали семьи Шаймиевых, Рахимкуловых, Саркисовых, Шамаловых, Бажаевых, находящихся под следствием по подозрению в хищении бюджетных средств Магомедовых, а также Зубицких.