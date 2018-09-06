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После химического выброса концентрация диоксида серы в воздухе в крымском Армянске и в селе Перекоп Красноперекопского района все еще превышает предельно допустимые значения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на МЧС РФ.

По данным на утро четверга, 6 сентября, лаборатория Роспотребнадзора зафиксировала превышение нормы по вредному веществу в Армянске в 1,4 раза, в Перекопе — в 4,2 раза. В ведомстве отметили, что непрерывный мониторинг окружающей среды продолжается.

В МЧС РФ также сообщали, что всего к работам привлечены свыше 220 человек и 55 единиц техники.

Выброс сернистого ангидрида в атмосферу произошел в Армянске в ночь на 24 августа. На металлических предметах, крышах домов и листьях деревьев появился маслянистый налет с желтоватым оттенком. Причиной выброса стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан".

В Армянске развернут оперативный штаб по ликвидации последствий выброса вещества. Также на две недели объявили каникулы в школах и детсадах. Детей отправили в санатории в "предупредительных целях". По словам главы Крыма Сергея Аксенова, здоровью и жизни людей ничего не угрожает. Также было принято решение на две недели приостановить работу "Крымского титана".

По факту выброса загрязняющих веществ возбуждено уголовное дело.