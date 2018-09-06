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Американский доллар и евро резко ускорили рост на Московской бирже после начала сессии США в четверг днем: курс евро превысил 80 рублей впервые с 11 апреля нынешнего года, доллар достиг 69,11 рубля впервые с апреля 2016 года. Об этом пишет "Интерфакс".

Курс доллара в 16:16 по московскому времени составил 69,11 рубля, прибавив 85,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 80,39 рубля — плюс 1,03 рубля к уровню предыдущего закрытия.

Эксперты агентства считают, что рубль резко ускорил падение, наблюдавшееся в первой половине дня, после того, как на рынок вышли участники американской сессии. Игроки активизировали распродажи рублевых активов на фоне продолжающихся слушаний в Конгрессе Штатов, посвященных теме возможного вмешательства РФ в выборы США и рисков введения новых антироссийских санкций, связанных как с этой, так и с другими темами, например, с "делом Скрипалей".

Аналитик Forex Club Иван Марчена добавил, что, "можно ожидать, что рубль продолжит существенно слабеть против доллара и евро в ожидании новых американских санкций против экономики России, которые могут быть приняты уже в ближайшее время. Вероятно, евро сможет дорасти до 80,2 рубля, а доллар подняться выше 69 рублей".