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Путин внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту

, ИА "Амител"
"Единая Россия" обеспечит принятие поправок главы государства

Фото: sakhaday.ru

В Думу поступили поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы, пишет РИА Новости, ссылаясь на секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Он отметил, что Путин поддержал инициативы партии, "а также внес свои крайне важные для наших граждан предложения". Поправки в Думу официально поступили в четверг, 6 сентября.

Турчак добавил, что партия обеспечит принятие поправок главы государства при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

"Единая Россия" также внесла в нижнюю палату поправки, которые предусматривают добровольный отказ депутатов и сенаторов от пенсионных преференций. "В очередной раз хочу подчеркнуть — это правильный и справедливый шаг", — заключил секретарь генсовета партии.

Напомним, ранее Путин выступил с получасовым обращением к РФ, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионной реформы — устойчивость пенсионной системы. По словам главы государства, откладывать изменения нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в этом вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность граждан РФ. Российский лидер подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но нужное, и призвал жителей страны с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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