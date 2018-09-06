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Певица Юлия Самойлова, которая представляла РФ на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", объяснила на своей странице в Instagram, что слова о намерении эмигрировать из России являлись цитатой из присланного ей письма. Об этом пишет ТАСС.

Вечером 5 сентября исполнительница опубликовала ролик, в котором заявила о готовности эмигрировать из РФ в Европу, пообещав раскрыть подробности позже. После этого под последним фото артистки в Instagram появилась волна негативных комментариев.

"Я готова эмигрировать из России в Европу". Это слова отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. За последнее время получаю все больше таких писем, и корень проблемы — не в России, а в материнской любви", — заявила Самойлова в новом ролике.

Она подчеркнула, что в РФ нет возможности получить нужные лекарства. "И семьи готовы все бросить и улететь", — добавила певица.

"Не ищите сейчас политики, а лучше поддержите обращение в социальный комитет Госдумы. Думаю, вместе нам удастся найти решение о допуске необходимых медикаментов в нашу страну", — призвала певица.