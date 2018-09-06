Фото: thoughtco.com

Летевший из Кемерово в Москву самолет компании "Аэрофлот" аварийно сел в Новосибирске из-за трещины на лобовом стекле. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Напомним, инцидент произошел утром в четверг, 6 сентября. "По предварительным данным, 6 сентября пассажирский авиалайнер авиакомпании "Аэрофлот" <...> экстренно приземлился в аэропорту Толмачево по причине трещины лобового стекла", — цитирует агентство сообщение ММТП.

Так как авиакомпания зарегистрирована в столице РФ, проведение проверки в связи с происшествием поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Агентство уточняет, что посадка была совершена по технической причине в 9:03 по местному времени. Никто из находившихся на борту 154 людей не пострадал. По факту инцидента следователи проводят проверку.