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Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет налоговая нагрузка повышаться не будет. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС.

Глава кабмина добавил, что действующая фискальная нагрузка соответствует уровню, который принят в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Медведев отметил, что планируется не менять налоговый мораторий в ближайшие шесть лет.

Ранее первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что кабмин не собирается менять налоги в ближайшие шесть лет, при этом будет проведена настройка системы.

СМИ ранее писали, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил за очередной мораторий на изменение налоговой системы до 2024 года. Он подчеркивал, что сейчас наибольший интерес представляет роль налогов, стимулирующая инвестиционный процесс.