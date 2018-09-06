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Александр Петров, которого британские власти считают причастным к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, прокомментировал обвинения в свой адрес. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ выяснили, что Петров, которого вместе с Русланом Бошировым обвинили в покушении на убийство Скрипалей, родился 31 июля 1979 года и числится сотрудником ФГУП НПО "Микроген", занимающейся производством иммунобиологических препаратов.

"Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалём не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО "Микроген" — научно-производственном объединении "Вирион", — приводит издание его слова.

Напомним, ранее прокуратура Великобритании сообщила, что двум россиянам предъявлены обвинения по четырем статьям, включая покушение на убийство экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии, а также убийство полицейского Ника Бейли. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала обвиняемых сотрудниками ГРУ.

При этом в МИД России заявили, что опубликованные Лондоном имена и снимки подозреваемых Москве ни о чем не говорят, а расследование таких преступлений требует сотрудничества правоохранительных структур двух стран.