Пятница, 7 Сентябрь, 00:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,25
€ 79,37
456600
13°
Обь
104см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Американская делегация поделилась впечатлениями от посещения Крыма

, ИА "Амител"
Цель визита делегации - узнать, как живут простые крымчане

Фото: dorognoe.ru

Представители делегации из США поделились своими впечатлениями от пребывания в Крыму. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.

"Наше пребывание было замечательным. Первое, что бросилось в глаза и оставило неизгладимое впечатление, это симферопольский аэропорт и дороги. И вообще город прекрасен, люди очень дружелюбны", — рассказала член Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец, добавив, что визит оставил очень позитивные и положительные впечатления.

Член делегации адвокат Сильвия Демарест отметила, что намерена встретиться с максимально возможным количеством простых людей для обмена знаниями и опытом.

"Я приехала с миром и убеждением, что в глубине души мы все одинаковые", — подчеркнула она.

Член Ассоциации врачей-пенсионеров Гленн Реннелс также добавил, что целью визита является узнать, как живут простые жители Крыма.

"В международной политике сейчас слишком много зла… Именно разговоры, попытка понять точку зрения другого человека даёт результат", — заявил он.

Раньше члены делегации из США подчеркнули, что их не волнует реакция Киева по поводу их визита на полуостров.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
23:58
Путин предложил штрафовать работодателей за отказ нанимать пенсионеров 0
23:41
Полицейские нашли 90-летнюю бабушку, потерявшуюся в Бийске 0
23:25
Американская делегация поделилась впечатлениями от посещения Крыма 0
22:58
Александр Петров прокомментировал заявления о причастности к делу Скрипалей 0
22:37
Дмитрий Медведев заявил о сохранении налогового моратория на шесть лет 1
22:20
Причиной экстренной посадки самолета в Новосибирске стала трещина на стекле 0
21:57
Юлия Самойлова прокомментировала свои слова об эмиграции из России 2
21:42
Путин внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту 1
21:21
Курс евро впервые за четыре месяца превысил 80 рублей 0
20:56
МЧС: концентрация вредных веществ на севере Крыма все еще превышает норму 0
20:31
Forbes составил список богатейших семей России 1
20:16
СМИ раскрыли причину смерти солистки группы The Cranberries 0
19:46
В Британии объяснили "нестыковки" в фото подозреваемых по "делу Скрипалей" 0
19:23
В Минэкономразвития не видят долгосрочных причин для ослабления курса рубля 0
19:08
Коротко о главном: День города, выборы и перебои с газом на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 сентября
18:56
Детский писатель обвинил "Союзмультфильм" в воровстве известных персонажей 0
18:41
Уволенная декан юрфака АлтГУ Карлова вернулась на работу 0
18:22
Пенсии по старости проиндексируют в России на 7% с 2019 года 3
17:51
Власти Тайваня ввели безвизовый режим для россиян 0
17:35
Более 60 тонн арбузов и дынь не дали провезти на Алтай из Казахстана 0
17:21
Минпросвещения РФ поощрит 20 алтайских учителей выплатами по 200 тыс. руб. 0
17:12
Жители Алтая лишились сжиженного газа из-за ЧМ и проблем у поставщиков 5
17:04
На Алтае задержан экс-полисмен из Новосибирска за попытку получить взятку 0
16:49
"АвтоВАЗ" начинает производство обновленной Lada 4x4 0
16:43
Молодежный фестиваль спорта "Вне зала" пройдет в краевой столице 0
16:35
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края об ухудшении погоды 1
16:22
Дугин объяснил барнаульцам, почему решили объединить День города с выборами 9
16:15
Звезду сериала "Универ" зачислили в студенты Алтайского госуниверситета 3
16:01
Закрытие трассы под Барнаулом из-за учений перенесли на ночное время 0
15:50
Мировому интернету прогнозируют сбой после 11 октября 0
15:32
Грузовик и учебный автомобиль столкнулись в Барнауле 0
15:23
Названа стоимость новых iPhone XS 0
15:11
Праздник под зонтом: ливень обещают в Барнауле в День города 7
15:02
Студенты нового общежития АлтГУ пожаловались на потопы и плохую сантехнику 9
14:49
На Украине открыли уголовное дело из-за угроз в адрес Максаковой 2
14:33
Дебош на 3-е сентября: пьяный житель Горного Алтая побил полицейского 0
14:21
Депутат Рады отдохнул в Крыму и понял причину его воссоединения с Россией 2
14:14
Мошенники массово обманывают бийчан с помощью купюр "Банка приколов" 4
14:02
Голосуй и празднуй: в барнаульской школе анонс выборов вклеивают в дневник 42
13:52
Массовое ДТП с вылетом машины в столб произошло в центре Барнаула 4
13:34
Процедуру госзакупок предложили упростить для фирм с пожилыми сотрудниками 6
13:23
Глава Барнаула оказался середняком медиарейтинга сибирских градоначальников 9
13:17
Премьеру сказки показали в Барнауле алтайским детям, больным ДЦП 1
13:12
Глава Барнаула анонсировал масштабный ремонт проспекта Ленина в 2019 году 13
13:01
Летевший из Кемерово в Москву самолет экстренно сел в Новосибирске 0
12:52
Мемориальную доску в память о погибшем командире СОБР открыли в Рубцовске 0
12:36
"Не жди deadлайн": где в Барнауле за 1555 рублей проверить свое здоровье 2
12:32
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП 5
12:30
АлтГТУ улучшил позиции в репутационном рейтинге "Эксперт РА" 3
12:23
Разворотное кольцо по улице Кулагина реконструируют в Барнауле 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.