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Представители делегации из США поделились своими впечатлениями от пребывания в Крыму. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.

"Наше пребывание было замечательным. Первое, что бросилось в глаза и оставило неизгладимое впечатление, это симферопольский аэропорт и дороги. И вообще город прекрасен, люди очень дружелюбны", — рассказала член Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец, добавив, что визит оставил очень позитивные и положительные впечатления.

Член делегации адвокат Сильвия Демарест отметила, что намерена встретиться с максимально возможным количеством простых людей для обмена знаниями и опытом.

"Я приехала с миром и убеждением, что в глубине души мы все одинаковые", — подчеркнула она.

Член Ассоциации врачей-пенсионеров Гленн Реннелс также добавил, что целью визита является узнать, как живут простые жители Крыма.

"В международной политике сейчас слишком много зла… Именно разговоры, попытка понять точку зрения другого человека даёт результат", — заявил он.

Раньше члены делегации из США подчеркнули, что их не волнует реакция Киева по поводу их визита на полуостров.