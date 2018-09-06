Фото: ivbg.ru
Полицейские помогли вернуться домой 90-летней женщине, которая заблудилась в Бийске. Об этом пишет пресс-служба МУ МВД России "Бийское".
За помощью к стражам порядка обратилась 40-летняя жительница посёлка Семеновод Бийского района, заявившая о пропаже бабушки.
Ориентировки с приметами потерявшейся пенсионерки сразу же передали дежурным нарядам полиции. Основные поисковые мероприятия вели сотрудники группы розыска МУ МВД России "Бийское".
Спустя несколько часов стражам порядка удалось найти бабушку в Бийске на одной из остановок общественного транспорта.
Пенсионерка не смогла пояснить, как оказалась в городе, а также не вспомнила самостоятельно дорогу домой.
Полицейские вернули бабушку родным. Сейчас она находится под их опекой.
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