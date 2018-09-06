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Глава РФ Владимир Путин внес поправки об уголовной ответственности компаний за необоснованный отказ в приеме на работе граждан предпенсионного возраста. Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Думы, пишет РБК.

Согласно предлагаемым главой государства поправкам, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение предпенсионных сотрудников повлечет штраф в размере до 200 тысяч рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев) или обязательные работы до 360 часов. Изменения предлагается внести в УК РФ.

Данные меры по смягчению пенсионной реформы ранее предлагало министерство труда и соцзащиты, утверждая, что это защитит трудовые права предпенсионеров и поможет добиться "искоренения стереотипов и предвзятого отношения" к ним.

В пояснительной записке к поправкам Путина сказано, что изменение пенсионного возраста создает "опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста".

Предпенсионным считается период до пяти лет, который "предшествует назначению лицу страховой пенсии по старости".