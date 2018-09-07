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Минприроды составило список климатических угроз для России

, ИА "Амител"
В частности, авторы отмечают, что темпы глобального потепления в РФ выше, чем в среднем на планете

Фото: pxhere.com

Минприроды в проекте ежегодного доклада "Об охране окружающей среды" рассказало о климатических угрозах, с которыми может столкнуться РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Коммерсантъ".

Авторы документа отмечают, что темпы глобального потепления в РФ выше, чем в среднем на Земле. Так, за период с 1976 по 2017 год повышение среднегодовой температуры за десятилетие составляло 0,45 градуса Цельсия. В среднем в мире этот показатель равен 0,18 градуса Цельсия. В ведомстве отмечают существенный рост выброса парниковых газов. При этом в докладе подчеркивается, что причиной потепления с вероятностью более 95% является антропогенное влияние.

Кроме этого, в докладе указывается, что в прошлом году в РФ произошло 907 опасных природных явлений, 378 из которых нанесли серьезный ущерб экономике страны и жизнедеятельности россиян.

Также в документе представлен прогноз "возможного наблюдаемого или ожидаемого ущерба" от климатических трансформаций в стране. На юге страны и в Южной Сибири ожидается снижение объемов воды в равнинных реках, что приведет к "уменьшению водообеспеченности населения и объектов экономики". Это окажет пагубное влияние на сельское хозяйство: так, многим регионам грозит увеличение числа и масштабов засух, которое порой будет приводить к "частичному (иногда практически полному) уничтожению урожая". Прогнозируемый подъем уровня воды в Каспийском море приведет к подтоплению ряда прибрежных населенных пунктов, а таяние вечной мерзлоты грозит "разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ".

Среди возможных последствий для технических систем в ведомстве отметили ускоренное старение зданий, автомобильных и железных дорог, которое будет вызываться изменениями температуры и влажности.

Кроме этого, среди возможных последствий климатических изменений упоминается рост смертности и заболеваемости, расширение ареалов обитания насекомых вредителей и истощение лесных ресурсов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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