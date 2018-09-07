Фото: informator.news

Лондон расмотрит вопрос расширения антироссийских санкций в связи с новой информацией по делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Такое заявление сделала постпред Британии при ООН Карен Пирс, пишет РИА Новости.

По ее словам, Великобритания обсудит с партнерами, "какие шаги предпринять лучше всего".

Пирс напомнила, что кроме Британии 28 стран и НАТО выслали российских дипломатов после инцидента в Солсбери.

Вместе с тем Франция, ФРГ, США и Канада сделали совместное заявление, распространенное пресс-службой правительства ФРГ.

Страны согласились с выводами Лондона, что подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей — это сотрудники ГРУ. Страны заявили, что провели "масштабную коллективную высылку тайных агентов разведки" и тем самым пресекли их деятельность. Также в заявлении говорится, что операция по отравлению россиян "с большой вероятностью была санкционирована на высоком правительственном уровне".