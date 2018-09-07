Украина перекрыла два пропускных пункта на границе с Крымом

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Украина перекрыла пропускные пункты "Чаплынка" и "Каланчак" на крымской границе. Об этом пишет Life, ссылаясь на председателя Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева.

По его словам, перекрытие вызвано ухудшением экологической ситуации в регионе.

При этом пропускной пункт "Чонгар" продолжает работать и проезд через него открыт.

Напомним, ранее в Армянске зафиксировали превышение концентрации диоксида серы. В результате приостановили работу химзавода "Крымский Титан". По словам главы региона Сергея Аксёнова, здоровью жителей ничего не угрожает.