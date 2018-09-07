Фото: tumblr.com

Россельхознадзор с четверга, 6 сентября, ввел временные ограничения на поставки в РФ живых свиней и и продукции, которая содержит свинину, со всей территории Болгарии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что временный запрет решили ввести из-за выявления вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Болгарии. "Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ <...> живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков", — цитирует агентство пресс-службу ведомства.

Уточняется, что исключением является продукция, которая прошла обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС: готовая продукция из свинины; готовая продукция, которая содержит в своем составе свинину или сырье животного происхождения из свинины; сырье животного происхождения из свинины, предназначенное для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.

По данным ведомства, первый в Болгарии случай АЧС зафиксировали 31 августа текущего года в селе Тутраканци, в районе Варны. "В личном подсобном хозяйстве пали 4 из 7 свиней на откорме. В отобранных от павших животных образцах в Национальной референтной лаборатории по классической и африканской чуме свиней обнаружен геном вируса АЧС", — сообщает Россельхознадзор.

В ведомстве добавили, что АЧС проникла в Болгарию, несмотря на то, что в августе 2018 года страна начала возводить 130-километровый проволочный забор вдоль границы с Румынией, для предотвращения свободного перемещения диких кабанов. Сейчас ветеринарные службы страны проводят эпизоотическое расследование, чтобы установить источник инфекции.